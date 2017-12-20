Osmanlıspor'da Akhisarspor hazırlıkları
Osmanlıspor, ilk yarının son haftasında, 25 Aralık Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Payam Sadeghian ve izinli Aminu Umar katılmadı. Kasığında hafif ağrısı bulunan Serdar Gürler ise kenarda hafif koşu yaptı.
Başkent ekibi oyuncuları idmana ısınma koşusuyla başladı. Futbolcular, top kapma oyununun ardından tam sahada pas ve gol vuruşu çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde yarı sahada baskıya yönelik bir çalışma gerçekleştiren mor-sarılılar, açma-germe ve hafif koşu sonrasında çalışmayı bitirdi.
Bu arada, takımla birlikte idmana çıkan Musa Çağıran, bir pozisyon sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
- Serdar ve Tugay cezalı
Osmanlıspor'da Serdar Gürler ve Tugay Kacar cezaları nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor karşılamasında forma giyemeyecek.
Serdar Gürler, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında 4. sarı kartı görmesi, Tugay Kacar'ın da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kart görmesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 2 maçlık cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.
Osmanlıspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
-
G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
-
Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
-
Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Osmanlıspor'da Akhisarspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.