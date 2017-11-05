 Bizim yerimiz burası değil – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Bizim yerimiz burası değil

    Bizim yerimiz burası değil
    OSMANLISPOR'UN golcü oyuncusu Aminu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. 22 yaşındaki Aminu, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim yerimiz kesinlikle burası değil. Lige kötü başladığımız için buradayız ancak hızla yukarılara çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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