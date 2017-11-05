Bizim yerimiz burası değil

OSMANLISPOR'UN golcü oyuncusu Aminu maç sonrası büyük sevinç yaşadı. 22 yaşındaki Aminu, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim yerimiz kesinlikle burası değil. Lige kötü başladığımız için buradayız ancak hızla yukarılara çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.