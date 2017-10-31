Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen üç takımlı turnuvayla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Zydrunas Karcemarskas antrenmanda yer almadı.