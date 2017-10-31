Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları
Osmanlıspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen üç takımlı turnuvayla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Zydrunas Karcemarskas antrenmanda yer almadı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:10
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Toplam 8
Yorum
antetokounmpo bu sadi hoca ne kadar boş konusuyoo her zamn yerli yersiz konuşmaya devam ediyoo
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Toplam 1
Yorum
SYT.33 EY GS Yönetimi! B Planı olmayan TUDORu 3 hftasonra 5. inincemi gönderecksnz! puanlar kolaymı toplanıyor?Yol yakınken LÜTFEN gereğini yapın!!
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Yorum
selim Bak hoca Allahini seversen su H.Aliyi alma,alirsanda kaptan yapma .birde velbuaneyi cikarma kaptanligi ona ver. su breziyali on ne yapiyor
Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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