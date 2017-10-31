 Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Osmanlıspor'da hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

    Osmanlıspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen üç takımlı turnuvayla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Zydrunas Karcemarskas antrenmanda yer almadı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:10
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