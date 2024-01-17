Haberler NBA Philadelphia 76ers 126-121 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET) Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

Philadelphia 76ers 126-121 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET) Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

Son dakika spor haberleri... NBA'de Philadelphia 76ers evinde ağırladığı Denver Nuggets'ı 126-121 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:22
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Philadelphia 76ers 126-121 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET) Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 126-121 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edilirken 76ers, Nuggets'ı 5 sayı farkla yendi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta sayı katkısı veremedi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ise 25 sayı ve 19 ribaunt ile oynadı.

Günün diğer maçlarında ise Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i 119-117 yenerken, Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 128-117 mağlup etti.

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