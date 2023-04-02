Haberler NBA Miami Heat 3 maç sonra evinde Dallas Mavericks'i devirdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Miami Heat 3 maç sonra evinde Dallas Mavericks'i devirdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de heyecan devam ediyor. Gecenin karşılaşmasında Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maç aradan sonra galip geldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 11:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 11:37
Miami Heat 3 maç sonra evinde Dallas Mavericks'i devirdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Dallas Mavericks'i 129-122 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Heat, konuk ettiği Mavericks'i 7 sayı farkla yendi.

Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken takımı da üç maç sonra galibiyetle tanıştı.

Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in 42 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Mavericks'te Tim Hardaway 31, Kyrie Irving ise 23 sayı ve 8 asistle oynadı.

Ingram'ın 36 sayısı galibiyeti getirdi

Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 122-114 yendi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 36 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 40 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

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