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NBA'de Alperen Şengün'ün 25 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a 130-125 yenildi. Alperen Şengün mücadelede 25 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:53
NBA'de Alperen Şengün'ün 25 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Grizzlies, konuk ettiği Rockets'ı 5 sayı farkla mağlup etti. Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson, kaydettiği 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Grizzlies deplasmanında 32 dakika süre alarak 25 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

Houston Rockets'ta Jalen Green 32, Kenyon Martin ise 31 sayıyla oynadı.

76ERS, YILDIZ OYUNCULARININ SAKATLIĞINA RAĞMEN BULLS'U YENDİ
Chicago Bulls'u deplasmanda 116-91 yenen Philadelphia 76ers'ta James Harden, sakatlığı nedeniyle maçta oynamazken Joel Embiid ise sağ baldırındaki bir gerilme nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 3 dakika 15 saniye süre aldı ve 2 sayı kaydetti.

Konuk ekipte De'Anthony Melton, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve takımının galibiyetine katkı verdi.

Chicago Bulls'ta ise Coby White, 19 sayı attı.

LAURI MARKKANEN'IN 40 SAYISI GALİBİYET İÇİN YETERLİ OLMADI
Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 127-115 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Blazers'ta Damian Lillard, 30 sayı kaydederek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Utah Jazz'da 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Lauri Markkanen'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 125-127

Miami Heat-New York Knicks: 127-120

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 114-118

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 91-116

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 130-125

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 130-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 125-124

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-127

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 122-111

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