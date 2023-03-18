Haberler NBA NBA'de Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün'den New Orleans Pelicans potasına 17 sayı!

NBA'de Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün'den New Orleans Pelicans potasına 17 sayı!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının New Orleans Pelicans ile oynadığı maçta 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalma ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 10:21
NBA'de Houstan Rockets forması giyen Alperen Şengün'den New Orleans Pelicans potasına 17 sayı!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, takımının New Orleans Pelicans ile oynadığı ve 114-112 kazandığı maçta 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalma ile oynadı.

Houston, maçta bir ara 16 sayı geri düşmesine karşın maçı kazanmayı başardı.

Alperen, maç sonunda:

"Maç boyunca savaştık ama Jonas Valanciunas çok iri ve güçlü bir oyuncu. Ona karşı elimizden geleni yaptık, savunmada sürekli birbirimize yardımcı olduk. Asla maçtan vazgeçmedik. Oyundan düştüğümüz bazı anlar oldu ama bu sezon öğrendiğimiz şey buydu: pes etmemek. Mücadele ettik, geri döndük ve maçı kazandık."

"Savunmada elimden gelen her şeyi yapıyorum. Takım arkadaşlarım da savunmada bana çok yardımcı oluyor çünkü savunma bireysel bir iş değil, takım işi. Bu yüzden birbirimize yardım ediyoruz ve daha iyiye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Houston koçu Stephen Silas ise, maç sonu basın toplantısında Alperen Şengün'ün savunması hakkında konuştu ve genç oyuncuların gelişim sağlamaya başladığını söyledi:

"Bu maç bizim hakkımızda çok şey anlatıyor, takımımın direncini gösteriyor. Bugün birçok oyuncu sahanın iki yönünde de güzel oynadı. Alperen'in ikinci yarıdaki savunması çok iyiydi. Doğru yönde ilerlediğimizi ve gelişim yaşadığımızı hissediyoruz. Geç olsun güç olmasın. Alperen savunmada daha fazla çabaladı, Jabari şutları sokmaya başladı. Bunları görmek güzel.

Özellikle Jabari'nin şutu… Ne şuttu ama! Sanki şutun gireceğini önceden biliyordu. Onun için mutluyum. Oyuncularım için mutluyum. Maçtan sonra soyunma odasında herkes çok heyecanlıydı. Bu sezon çıkıştan çok inişler yaşadık. Bazı zorluklarla savaştık ama şimdi bunun üstesinden geliyoruz ve iyi basketbol oynayabildiğimizi görüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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