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Bogdan Bogdanovic Atlanta Hawks ile sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberleri... NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, 30 yaşındaki Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı. Bu kontratın 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:30
Bogdan Bogdanovic Atlanta Hawks ile sözleşmesini uzattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.


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