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Kevin Durant'ten kötü haber! 3 hafta yok

Son dakika spor haberleri... NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ta forma giyen süperstar Kevin Durant, yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelerden 3 hafta uzak kalacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:56
Kevin Durant'ten kötü haber! 3 hafta yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ın all-star oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Oklahoma City Thunder maçı öncesi ısınırken sakatlanan Durant'in sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Üç hafta forma giyemeyeceği ifade edilen 34 yaşındaki Durant'in durumunun sonrasında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Durant, Brooklyn Nets'ten transfer edildikten sonra Suns ile 3 maçta görev yaptı. Tecrübeli skorer, bu sezon maç başına 29,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.


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