Haberler NBA Alperen Şengün'ün double double'ı Rockets'a yetmedi! İşte NBA'de günün sonuçları

Alperen Şengün'ün double double'ı Rockets'a yetmedi! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, Brooklyn Nets'e 118-96 yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmada 16 sayı ve 12 ribauntla oynadı. İşte NBA'de günün sonuçları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 11:04
Alperen Şengün'ün double double'ı Rockets'a yetmedi! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-96 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 16 sayı, 12 ribauntla oynadı. NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

Konuk ekip Nets'te Mikal Bridges 30 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 23 sayı, Nic Claxton 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla oynadı. Rockets'ta 25 sayı kaydeden Jalen Green ve 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Alperen, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 117-94 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında 6 sayı attı.

Galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkaran Doğu Konferansı 3'üncüsü 76ers'ta Joel Embiid, 39 sayı, 7 ribaunt, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu.

LAKERS GASOL'ÜN FORMASININ EMEKLİ EDİLDİĞİ MAÇI KAZANDI

Los Angeles Lakers formasıyla üst üste 3 NBA finali oynayan ve 2009, 2010 yıllarında şampiyonluğa ulaşan eski İspanyol basketbolcu Pau Gasol'ün forması emekli edildi.

Gasol'ün giydiği 16 numaralı forma, Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies maçının devre arasında Crypto.com Arena'nın kirişlerine asıldı.

Lakers, konuk ettiği Grizzlies'i 112-103 yenerek aylar sonra Batı Konferansı'nda play-in potasına girdi.

Lakers'ın all-star oyuncusu Anthony Davis, 30 sayı, 22 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

WARRIORS CURRY'NİN 40 SAYISINA RAĞMEN KAYBETTİ

Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı 137-128 mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder'da 33 sayı, 6 asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander ve 17 sayı, 17 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Josh Giddey öne çıktı.

Warriors cephesindeyse Stephen Curry 40 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Klay Thompson 23 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134

Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119

New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103

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