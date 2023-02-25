Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings (MAÇ SONUCU - ÖZET) NBA'de tarihe geçen maç

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Los Angeles Clippers-Sacramento Kings maçı geceye damga vurdu.

Crypto Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi 151-151 sona ererken, 2 uzatma sonunda kazanan taraf 176-175'lik skorla konuk ekip Sacramento Kings oldu. Clippers'ta Kawhi Leonard 44, Paul George 34 sayı ile dikkat çekerken, Sacramento Kings'de Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 sayı kaydetti.

Toplamda 351 sayıya sahne olan bu maç NBA tarihinin en fazla sayı atılan ikinci maçı olarak tarihe geçti. NBA tarihinin en fazla sayı atılan maçı ise 1983 yılında Detroit ile Denver arasında oynandı. Toplamda 370 sayı atılan ve 3 uzatma devresi oynanan maçta Detroit, Denver'ı 186-184 mağlup etmişti.



