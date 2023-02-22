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Atlanta Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta 58 yaşındaki ABD'li başantrenör Nate McMillan ile yollar ayrıldı. McMilan, 2021 yazından bu yana da başantrenör unvanıyla çalışıyordu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:40
Atlanta Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-21 sezonunda geçici olarak takımın başına getirilen, 2021 yazından bu yana da başantrenör unvanıyla çalışan McMillan ile yollar ayrıldı.

58 yaşındaki ABD'li antrenörün yönetiminde 99 galibiyet ve 80 mağlubiyet yaşayan Hawks, 2021'de Doğu Konferansı finaline yükselmişti. Yardımcı antrenör Joe Prunty'nin geçici olarak başantrenörlük yapacağı Hawks, 29 galibiyet ve 30 yenilgiyle Doğu Konferansı'nın 8. sırasında yer alıyor.

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