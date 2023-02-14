Haberler NBA Nikola Jokic'li Denver Nuggets Miami Heat'i mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

Nikola Jokic'li Denver Nuggets Miami Heat'i mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 112-108 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:09
Nikola Jokic'li Denver Nuggets Miami Heat'i mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, çekişmeli geçen maçta rakibini 4 sayı farklı yenerek bu sezon 40. galibiyetine ulaştı.

Nikola Jokic'in 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle oynadığı konuk ekipte, Michael Porter Jr. 17, Bruce Brown 16 sayı kaydetti.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler'ın 24 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Max Strus 23, Bam Adebayo 19 sayıyla maçı tamamladı.

SİXERS, ROCKETS'I JAMES HARDEN'LA GEÇTİ

Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 123-104 yendi.

Sixers'ta James Harden, eski takımına karşı 28 sayı, 10 asistle oynayarak galibiyette etkili oldu. Tyrese Maxey 26 sayı, 6 asist, Joel Embiid 23 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Alperen Şengün'ün 12 sayı, 8 ribauntluk performans sergilediği Rockets'ta, Jalen Green 29, Kenyon Martin Jr. 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

LAKERS, DEPLASMANDA KAYBETTİ

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta Portland Trail Blazers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-115 yendi.

Bu sezon 28. galibiyetini elde eden Blazers'ta Damian Lillard, 40 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladı. Shaedon Sharpe 15, Anfernee Simons ve Matisse Thybulle 14'er sayı kaydetti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis, 19 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı. Malik Beasley, 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 117-123

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 123-104

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 117-109

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 144-138

New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-106

Miami Heat-Denver Nuggets: 108-112

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 100-103

Chicago Bulls-Orlando Magic: 91-100

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-124

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 127-115

Golden State Warriors-Washington Wizards: 135-126

DİĞER
Son dakika deprem haberleri: Gaziantep FK ve Hatayspor'a 'transfer' desteği! Süper Lig devleri o isimleri alacak...
"Ne olur yapmayın lütfen yapmayın!" Pınar Altuğ sonunda çileden çıktı isyan etti! Eşi Yağmur Atacan koşa koşa deprem bölgesine gitmişti
Jesus'tan deprem paylaşımı! "Kalbimiz hala kırık"
Tarihi maç için Avcı'dan özel motivasyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zion Williamson sahalardan bir süre daha uzak kalacak
Cedi Osman’dan depremzedelere yardım
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati
Miraç Kandili ne zaman 2023?
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti Jokic'li Nuggets, Heat'i mağlup etti 10:08
Hentbol Milli Takım Kaptanı ve oğlundan acı haber Hentbol Milli Takım Kaptanı ve oğlundan acı haber 09:56
Kayseri'den Sivas'a dostluk maçı teklifi Kayseri'den Sivas'a dostluk maçı teklifi 09:39
Milan - Tottenham maçı saat kaçta? Milan - Tottenham maçı saat kaçta? 09:29
Evlat edineceğini duyurmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi Evlat edineceğini duyurmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi 09:24
PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? 09:19
Daha Eski
Jesus'tan deprem paylaşımı! "Kalbimiz hala kırık" Jesus'tan deprem paylaşımı! "Kalbimiz hala kırık" 09:07
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54