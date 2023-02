Cedi Osman ve takımı Cleveland Cavaliers'tan deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımları art arda geliyor. NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers da desteklerini bildiren bir gönderi yayınladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cavaliers paylaşımında, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ise yayınlanan videoda, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm, tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle" dedi.

We are working to support local and national organizations providing relief to those impacted by the catastrophic earthquakes in Türkiye and the neighboring regions.



Learn how you can support: https://t.co/QPLownor2N pic.twitter.com/CM03T3ozpv