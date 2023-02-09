Haberler NBA Cedi Osman ve takımı Cleveland Cavaliers'tan deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımı!

Cedi Osman ve takımı Cleveland Cavaliers'tan deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımı!

Son dakika haberleri... Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers, Türkiye'deki deprem sonrası destek paylaşımı yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 09:39
Cedi Osman ve takımı Cleveland Cavaliers'tan deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek paylaşımları art arda geliyor. NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers da desteklerini bildiren bir gönderi yayınladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cavaliers paylaşımında, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ise yayınlanan videoda, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm, tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: İrfan Buz'dan Ahmet Eyüp Türkaslan sözleri! Ahmet Çalık detayı yürekleri dağladı
"Belki büyümeyeceğim belki 19-20 yaşında öleceğim" demişti! Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken CZN Burak açıkladı
G.Saray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkıyor!
Hatayspor ve Gaziantep FK'dan TFF'ye talep
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LeBron NBA rekorunu kırdı!
Bucks serisini 8 maça çıkardı
İl il deprem tahliye alanları ve açık adresleri
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Braga - Benfica maçı saat kaçta? Braga - Benfica maçı saat kaçta? 09:39
Cedi Osman ve takımı Cavaliers'tan deprem sonrası destek paylaşımı! Cedi Osman ve takımı Cavaliers'tan deprem sonrası destek paylaşımı! 09:39
Lorient - Lens maçı saat kaçta? Lorient - Lens maçı saat kaçta? 09:31
Orkun Kökçü'den depremzedelere destek paylaşımı Orkun Kökçü'den depremzedelere destek paylaşımı 09:07
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:33
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:32
Daha Eski
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:17
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:16
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:15
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:07
R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi 00:27
Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım 00:20