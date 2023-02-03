Cedi Osman'dan galibiyete 21 sayılık katkı! İşte NBA'de günün sonuçları (3 Şubat 2023)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'ı 128-113 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'ı 15 sayı farkla mağlup etti. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yaklaşık 32 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 21 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Grizzlies'te ise Desmond Bane'in 25 ve Ja Morant'in 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 54 SAYI ATTI BUCKS KAZANDI

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 106-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Antetokounmpo, 54 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparak Bucks'ı galibiyete taşıdı. Los Angeles Clippers'ta Norman Powell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 111-112

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 128-113

New York Knicks-Miami Heat: 106-104

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 114-98

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-106

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 134-117

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 106-105