Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 101-109 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Alperen Şengün'ün 26 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Mücadelede 33 dakika parkede kalan Alperen 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynayarak, takımının skoreri oldu. Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayı, 4 ribaund ve Kevin Porter Jr. 22 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Paul George 28 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile katkıda bulundu.

CLEVELAND'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, FieldHouse'da mücadele ettiği Boston Celtics'i 114-113 mağlup ederek, hepsi üst üste olmak üzere toplamda 6. galibiyetini elde etti. Cedi 13 dakika parkede kaldı ve 4 ribaund ile oynarken, Darius Garland 29 sayı, 12 ribaund ve Donovan Mitchell 25 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Boston'da ise Jaylen Brown'un 30 ve Jayson Tatum'un da 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 111 - Washington Wizards: 121

Cleveland Cavaliers: 114 - Boston Celtics: 113

Miami Heat: 110 - Sacramento Kings: 107

New York Knicks: 99 - Atlanta Hawks: 112

Chicago Bulls: 106 - Charlotte Hornets: 88

Houston Rockets: 101 - Los Angeles Clippers: 109

Milwaukee Bucks: 116 - Detroit Pistons: 91

San Antonio Spurs: 100 - Toronto Raptors: 143

Dallas Mavericks: 103 - Utah Jazz: 100

Portland Trail Blazers: 106 - Memphis Grizzlies: 111

Los Angeles Lakers: 120 - New Orleans Pelicans: 117

