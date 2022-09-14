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Stephen Curry'den milyar dolarlık anlaşma!

Son dakika spor haberi: NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Yıldız basketbolcu, sponsoru Under Armor ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Öbür boyu sürecek sponsorluk anlaşmasının bedeli ise 1 milyar Dolar olacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:43
Stephen Curry'den milyar dolarlık anlaşma!

Amerikan Rolling Stone dergisinin haberine göre; geçen yıl Golden State Warriors'u dördüncü NBA şampiyonluğuna taşıyan Curry, sponsoru Under Armor ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Öbür boyu sürecek sponsorluk anlaşmasının bedeli ise 1 milyar Dolar olacak.

Nike ile 1'er milyar Dolar'lık anlaşma yapan Michael Jordan ile LeBron James'in ardından bu skaladaki isimler arasında yer alacak Curry'nin halihazırdaki sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

2013'te Nike'ten ayrılan Curry, mevcut anlaşmaya göre Under Armour'dan yılda 20 milyon Dolar alıyordu.

Golden State Warriors'la 4 yıl şampiyonluk yaşayan, iki kez de NBA MVP'si seçilen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, lig tarihinin en iyi şutörlerinden birisi olarak tanınıyor.

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