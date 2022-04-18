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NBA'de normal sezon ödüllerinin adayları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu. NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi. İşte o isimler...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:27
NBA'de normal sezon ödüllerinin adayları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.

Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP):

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets).

EN İYİ BAŞANTRENÖR:

Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Erik Spoelstra (Miami Heat), Monty Williams (Phoenix Suns).

EN İYİ DEFANSİF OYUNCU:

Mikal Bridges (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).

EN ÇOK GELİŞİM KAYDEDEN OYUNCU:

Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Dejounte Murray (San Antonio Spurs).

EN İYİ ÇAYLAK OYUNCU:

Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).

EN İYİ 6. OYUNCU:

Tyler Herro (Miami Heat), Cam Johnson (Phoenix Suns), Kevin Love (Cleveland Cavaliers).

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