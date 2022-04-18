NBA'de normal sezon ödüllerinin adayları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun bireysel ödüllerinde son üçe kalan adaylar duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edildi.
Kazananlar, play-off maçlarının oynandığı bu dönem aralığında açıklanacak. Adaylar şunlar:
EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP):
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets).
EN İYİ BAŞANTRENÖR:
Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Erik Spoelstra (Miami Heat), Monty Williams (Phoenix Suns).
EN İYİ DEFANSİF OYUNCU:
Mikal Bridges (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).
EN ÇOK GELİŞİM KAYDEDEN OYUNCU:
Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Dejounte Murray (San Antonio Spurs).
EN İYİ ÇAYLAK OYUNCU:
Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers).
EN İYİ 6. OYUNCU:
Tyler Herro (Miami Heat), Cam Johnson (Phoenix Suns), Kevin Love (Cleveland Cavaliers).