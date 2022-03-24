Dallas Mavericks-Houston Rockets: 110-91 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Alperen Şengün'den Dallas potasına 14 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 110-91 kaybettikleri Dallas Mavericks maçında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı. NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Mavericks, sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Rockets'ı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla mağlup etti.

Luka Doncic'in yokluğunda Mavericks'in skor yükünü, 28 sayı kaydeden Jalen Brunson ve 26 sayı, 6 asist üreten Spencer Dinwiddie çekti.

Alperen, hem sayı hem de ribaunt bakımından Rockets'ın lideri oldu. 14 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla oynayan Alperen dışında Christian Wood da 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

76ERS EKSİK LAKERS'I YENDİ

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışındaki Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers'a konuk olduğu maçı 126-121 kazandı.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, James Harden 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 21 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 6 sayı attı.

Sakatlığı yaklaşık bir aydır devam eden Anthony Davis dışında LeBron James'ten de yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Russell Westbrook'un 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Dwight Howard'ın 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Malik Monk 23 sayı, Carmelo Anthony de 20 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

SUNS PEŞ PEŞE 6. MAÇINI KAZANDI

Lig lideri Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves deplasmanından 125-116 galip ayrıldı. Üst üste 6. galibiyetini elde eden Suns'ta Deandre Ayton, 35 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 14 de ribaunt aldı. Devin Booker 28 sayı, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Timberwolves cephesinde Anthony Edwards 19, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley ve Jaylen Nowell 15'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 109-110

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 122-101

Charlotte Hornets-New York Knicks: 106-121

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 132-120

Boston Celtics-Utah Jazz: 125-97

Miami Heat-Golden State Warriors: 104-118

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-125

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 118-102

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 110-91

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 96-133

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 121-126