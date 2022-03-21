Jamal Crawford profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı

NBA'de 3 kez "Yılın 6. Adamı" ödülüne layık görülen Jamal Crawford, basketbol kariyerini sonlandırdı.

Crawford yaptığı açıklamada, "Elvede basketbol, bana kazandırdığın her şey için teşekkürler. Her şeyi sana borçluyum". ifadelerini kullandı.

2000 NBA Draftı'ında Cleveland Cavaliers'ın ilk tur 8. sıra seçimi olarak lige adım atan Jamal Crawford, 22 yıllık kariyerinde 14.6 sayı, 2.2 ribaunt ve 3.4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford NBA'de Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.

42 yaşında basketbolcu 2010, 2014 ve 2016 yıllarında Yılın 6. Adam'ı ödülünü kazanmıştı.