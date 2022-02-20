2022 NBA All-Star'da yetenek yarışmalarını kazananlar belli oldu

SMAÇ ŞAMPİYONU OBI TOPPIN

Cole Anthony, Jalen Green, Juan Toscano-Anderson ve Obi Toppin'in katıldığı smaç yarışmasının galibi ise New York Knicks forması giyen Obi Toppin oldu.

KARL-ANTHONY TOWNS ÜÇ SAYI YARIŞMASINI REKORLA KAZANDI!

All-Star etkinliğinin büyük heyecena sahne olan bir diğer yarışması olan Üç Sayı Yarışması'nı ise Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns oldu. Towns finalde, Luke Kennard ve Trae Young'un önünde 29 sayıyla kazanarak şampiyon oldu.

YETENEK YARIŞMASININ GALİBİ THE CAVS

Bu yıl yeni bir formatla gerçekleştirilen yetenek yarışmasını Cleveland Cavaliers'ın üç oyuncusu Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan ev sahibi şehrin takımı The Cavs kazandı.

Smaç, Üç Sayı ve Yetenek yarışmalarında yer alan oyuncular şöyle:

Yetenek Yarışması:

The Antetokounmpos: Alex Antetokounmpo (Raptors 905), Giannis Antetokounmpo ve Thanasis Antetokounmpo.

The Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley

The Rooks: Scottie Barnes, Cade Cunningham ve Josh Giddey

3 Sayı Yarışması:

Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (Los Angeles Clippers), Zach LaVine (Chicago Bulls), C.J. McCollum (New Orleans Pelicans), Patty Mills (Brooklyn Nets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks).

Smaç Yarışması:

Cole Anthony (Orlando Magic), Jalen Green (Houston Rockets), Obi Toppin (New York Knicks), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors).