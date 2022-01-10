Ömer Faruk Shaq’ı yakaladı

Miami Heat'in, Suns'ı 123- 100 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'dan beri arka arkaya 4 maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu.
Miami Heat'in, Suns'ı 123- 100 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'dan beri arka arkaya 4 maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu. Son 11 maçında 12 ve üzeri ribaunt alan Ömer, bu seriyi tarihte yaşayan ikinci çaylak oldu. Diğer maçta en az 12 ribaund alırsa Blake Griffin'i geride bırakarak tarihteki ilk isim olacak.