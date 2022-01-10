Haberler NBA Ömer Faruk Shaq’ı yakaladı

Ömer Faruk Shaq’ı yakaladı

Miami Heat'in, Suns'ı 123- 100 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'dan beri arka arkaya 4 maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Ömer Faruk Shaq’ı yakaladı
Miami Heat'in, Suns'ı 123- 100 yendiği maçta Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'dan beri arka arkaya 4 maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu. Son 11 maçında 12 ve üzeri ribaunt alan Ömer, bu seriyi tarihte yaşayan ikinci çaylak oldu. Diğer maçta en az 12 ribaund alırsa Blake Griffin'i geride bırakarak tarihteki ilk isim olacak.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!
Kadınların son modası Gülşen beli oldu... Derya Uluğ da bu akımdan geri kalmayarak bakın ne yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor