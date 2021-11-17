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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James parkeye ne zaman dönecek?

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James önce ayak bileğinden sakatlanmış daha sonra karın ağrısı şikayeti nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalmıştı. Los Angeles Lakers süperstarının 19 Kasım Cuma günü oynanacak olan Boston Celtics maçında parkeye dönmesi bekleniyor.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:36
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James parkeye ne zaman dönecek?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu Cuma günü Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.

LeBron, burkulan ayak bileği nedeniyle sezon başında iki maç kaçırdıktan sonra, kendisini 2 Kasım'dan bu yana kadro dışında tutan karın ağrısı nedeniyle toplamda altı maç forma giyememişti.

Bu hafta beş maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak Lakers için, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre James'in Cuma günü Boston Celtics'e karşı dönebileceğine dair "artan bir iyimserlik" var.

36 yaşındaki yıldız, maç başına 24.8 sayı, 5.5 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.

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