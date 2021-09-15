John Wall Rockets birlikteliği uzun sürmeyecek

Wall ve Rockets, oyuncuya yeni bir takım bulma konusunda beraber çalışacak. Oyuncunun buyout ile takımdan ayrılması yönünde bir plan olmadığı da haberde belirtilenler arasında. Wall'un 91.7 milyon dolar değerindeki iki yıllık kontratı geçerliliğini koruyacak.

Russell Westbrook takasıyla birlikte Washington'dan ayrılan ve Houston'ın yolunu tutan yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon 40 maça çıkmıştı. Wall bu maçlarda 20.6 sayı, 3.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.

2010 yılında Wizards tarafından Draft edilen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezona kadar takım değiştirmemişti. Sakatlıklarla da mücadele eden Wall, kariyerinin sıkça ev değiştirdiği yeni bir dönemine giriyor olabilir.