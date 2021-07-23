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Son dakika NBA haberleri | Alperen Şengün: Her şey istediğim gibi harika gidiyor

ING Basketbol Ligi'nde Beşiktaş formasıyla harika işlere imza atan ve yılın oyuncusu ödülünü kazanan Alperen Şengün, NBA draftının gözdesi konumunda. Milli basketbolcu, "Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Büyük Beşiktaş ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 18:55
Son dakika NBA haberleri | Alperen Şengün: Her şey istediğim gibi harika gidiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021 draftı için hazırlıklarını ABD'de sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından video mesajı yayımlanan Alperen, 29 Temmuz gecesi düzenlenecek NBA seçmeleri öncesi görüşlerini aktardı.

Milli basketbolcu mesajında, "29 Temmuz'daki draft gecesi için çalışmalarımı Amerika'da sürdürüyorum. Burada her şey istediğim gibi, harika gidiyor. Çok mutluyum. Amerika'ya da yavaş yavaş alışıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Büyük Beşiktaş ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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