Haberler NBA Son dakika spor haberi: Orlando Magic'te Steve Clifford'la yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: 'te 'la yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , başantrenörü 'la yollarını ayırdığını duyurdu. 59 yaşındaki Clifford, 2018'de takımın başına geçmişti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 11:18
Son dakika spor haberi: Orlando Magic'te Steve Clifford'la yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'te başantrenör görevden ayrıldı. Magic'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 59 yaşındaki Clifford ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2013'te 'in başına geçen Clifford, 2018'de Magic ile anlaşmıştı.

Clifford yönetiminde ilk iki sene play-off'lara kalan Magic, bu sezon ise 'nı 21 galibiyet, 51 mağlubiyetle 14. sırada tamamlamıştı.



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