Son dakika spor haberi: Orlando Magic'te Steve Clifford'la yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Orlando Magic'te başantrenör Steve Clifford görevden ayrıldı. Magic'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 59 yaşındaki Clifford ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2013'te Charlotte Hornets'in başına geçen Clifford, 2018'de Magic ile anlaşmıştı.

Clifford yönetiminde ilk iki sene play-off'lara kalan Magic, bu sezon ise Doğu Konferansı'nı 21 galibiyet, 51 mağlubiyetle 14. sırada tamamlamıştı.