Haberler NBA NBA'de Phoenix Suns seride durumu 2-2'ye getirdi | Los Angeles Lakers 92-100 Phoenix Suns

NBA'de seride durumu 2-2'ye getirdi | Los Angeles 92-100 Phoenix Suns

(NBA) play-off'larında , deplasmanda Los Angeles ile karşı karşıya geldi. Phoenix Suns parkeden 100-92 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:05
NBA'de Phoenix Suns seride durumu 2-2'ye getirdi | Los Angeles Lakers 92-100 Phoenix Suns

(NBA) play-off'larında , deplasmanda Los Angeles 'ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, son şampiyon Lakers'ı yenerek ilk tur serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Suns'ta 18 sayı, 9 asist, 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 14 sayı, 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Lakers'ta 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 12 sayı, 8 ribaunt, sakatlanarak ilk yarıda 19 dakika sonunda oyun dışı kalan ise 6 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis'in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.

BROOKLYN NETS SERİDE AVANTAJI YAKALADI

Doğu Konferansı'ndaki ilk tur eşleşmesinde , yıldız oyuncularının üstün performansının yardımıyla deplasmanda 'i 141-126 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Nets'te all-star oyunculardan 42 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 39 sayı, 11 ribaunt, James Harden ise 23 sayı,18 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 16 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Evan Fournier 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan, maç sırasında Kyrie Irving'e su şişesi fırlatan bir taraftar, gözaltına alındı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)

-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)

SON DAKİKA