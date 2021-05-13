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NBA'de New York 8 yıl sonra play-off'ta!

'nde (NBA) 4, New York ise 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı garantiledi. Hawks, 'ı yenerek play-off biletini kaparken, Knicks ise 'in mağlubiyeti sonrası play-off'a kaldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:53
NBA'de New York Knicks 8 yıl sonra play-off'ta!

NBA'e 6 maçla devam edildi. , Cedi Osman'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Boston 'i 102-94 mağlup etti.

30 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, 28 sayı, 8 asist, ise 15 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Celtics'te 'un 29 sayı, 8 ribaunt ve 'ın 15 sayı, 4 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı'nın sürpriz takımı New York , Celtics'in bu yenilgisi sonrası 2013 yılının ardından ilk kez play-off'a yükselmeyi garantiledi.

HAWKS, YOUNG'IN 33 SAYISIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede , sahasında Washington 'ı 120-116 mağlup etti.

2017 yılının ardından ilk kez play-off'a kalma başarısı gösteren Hawks'ta 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Wizards'ta Russell Westbrook 34 sayı, 15 asist, Daniel Gafford da 16 sayı, 4 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-: 120-116

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 128-116

Cleveland Cavaliers-: 102-94

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-107

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 98-105

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 124-122



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