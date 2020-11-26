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Indianapolis'teki All-Star corona nedeniyle 2024'e ertelendi!

'de 2021 tarihlerinde 'ın sahası 'ta düzenlenmesi planlanan All-Star şöleni, corona virüsü pandemisi nedeniyle 2024 yılına ertelendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:37
Indianapolis'teki NBA All-Star corona nedeniyle 2024'e ertelendi!

Indianapolis kenti, Amerikan () All-Star 'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2021 tarihlerinde 'ın sahası 'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip corona virüsü kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

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