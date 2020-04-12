Ülkemi özledim
NBA'deki gururumuz Cedi Osman'dan mesaj var! ABD’de evinden çıkmayan 25 yaşındaki milli sporcu, "Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle Türkiye için oynamayı çok özledim" dedi.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazıda milli takım formasını giymeyi özlediğini söyledi. 25 yaşındaki sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki evinde zaman geçirdiğini ifade etti. Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim" yorumunu yaptı.
TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR
Mıllı formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını anlatan Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullandı. Cedi, Türkiye tarihinin en iyi beşinde ise guard olarak Kerem Tunçeri'yi skorer guardda kendisini ve Furkan Korkmaz'ı, kısa forvette Hidayet Türkoğlu'nu, uzun forvette Ersan İlyasova'yı ve pivotta Mehmet Okur'u seçti.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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