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12 Nisan 2020, Pazar
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Ülkemi özledim

Ülkemi özledim

'deki gururumuz 'dan mesaj var! ’de evinden çıkmayan 25 yaşındaki milli sporcu, " ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle için oynamayı çok özledim" dedi.

takımlarından 'ta forma giyen milli basketbolcu , FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazıda milli takım formasını giymeyi özlediğini söyledi. 25 yaşındaki sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle 'deki evinde zaman geçirdiğini ifade etti. Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de için oynamayı özledim" yorumunu yaptı.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR
Mıllı formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını anlatan Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullandı. Cedi, Türkiye tarihinin en iyi beşinde ise guard olarak 'yi skorer guardda kendisini ve Furkan Korkmaz'ı, kısa forvette 'nu, uzun forvette 'yı ve pivotta 'u seçti.

  1. 12.4.2020
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