Ülkemi özledim

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazıda milli takım formasını giymeyi özlediğini söyledi. 25 yaşındaki sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki evinde zaman geçirdiğini ifade etti. Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim" yorumunu yaptı.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR

Mıllı formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını anlatan Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullandı. Cedi, Türkiye tarihinin en iyi beşinde ise guard olarak Kerem Tunçeri'yi skorer guardda kendisini ve Furkan Korkmaz'ı, kısa forvette Hidayet Türkoğlu'nu, uzun forvette Ersan İlyasova'yı ve pivotta Mehmet Okur'u seçti.