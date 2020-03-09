Cleveland Cavaliers 132 - 129 San Antonio Spurs | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Cedi attı Cavaliers kazandı!

132 - 129 | MAÇ SONUCU

Cleveland Cavaliers 132 - 129 San Antonio Spurs | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 'ü 132-129 yendikleri karşılaşmada 19 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, 'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı.

Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

LOS ANGELES DERBİSİNİN GALİBİ LAKERS

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los , en yakın takipçisi Clippers'ı deplasmanda 112-103 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Anthony Davis, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten LeBron James ve 24 sayı atan Avery Bradley taşıdı.

Clippers'ta 'un 31 sayı, 6 ribaunt, Kawhi Leonard'ın 27 sayı ve Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip 'ı 140-131 yendi. Bu sezon ilk defa peş peşe yenilen Bucks, toplamda 11 maçını kaybetti. Suns'ta 36 sayı, 8 asist, 5 ribaunt üreten Devin Booker ve 25 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double"a imza atan Ricky Rubio, galibiyetin mimarları oldular.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 39, Eric Bledsoe 28 sayı kaydetti. ise 7 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 110-107

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-120

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 103-112

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 104-105

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 140-131

Washington Wizards-Miami Heat: 89-100

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-112

Houston Rockets-Orlando Magic: 106-126

Knicks-Detroit Pistons: 96-84

-: 132-129 (uzatmada)

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 113-118

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cleveland Cavaliers 132 - 129 San Antonio Spurs | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN