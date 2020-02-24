Cleveland'a Cedi yetmedi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Cleveland'a Cedi yetmedi

Cleveland'a Cedi yetmedi

Cleveland'a Cedi yetmedi

'lı , 'e 124- 105 mağlup oldu. Milli oyuncunun 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemedi. 'ın 17 sayı attığı maçta ise 76'ers, deplasmanda 'a 119- 98 yenildi.

Cedi Osman'lı , 'e 124- 105 mağlup oldu. Milli oyuncunun 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemedi. 'ın 17 sayı attığı maçta ise 76'ers, deplasmanda 'a 119- 98 yenildi.

  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cleveland'a Cedi yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN