Kevin Durant emekli olmak istediği takımı açıkladı!
Dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde İspanyol ekibi Barcelona forması giymek istediğini söyledi.
Ülkesi ABD'de bir televizyon kanalına konuk olan Kevin Durant, geleceği ile açıklamalarda bulundu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve olimpiyatlarda şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine Kevin Durant, "Kariyerimde her şeyi çok erken başardım. Şimdi daha fazlasını yapabilir miyim diye bakıyorum." dedi.
THY Avrupa Ligi'ni takip ettiğini belirten Durant, "Dünyadaki en iyi ikinci lig, oyunları çok eğlenceli. Son yılımda gerçekten Barcelona'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu." şeklinde konuştu.
Bu açıklamaların üzerine İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından "Durant" yazılı bir Barcelona forması paylaşılarak, "Selam Durant, çılgın rüyalarının gerçekleşme ihtimaline karşı işte Barcelona forman." ifadesi kullanıldı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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