Kevin Durant emekli olmak istediği takımı açıkladı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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emekli olmak istediği takımı açıkladı!

Kevin Durant emekli olmak istediği takımı açıkladı!

Dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen oyuncusu , kariyerinin son senesinde İspanyol ekibi forması giymek istediğini söyledi.

Ülkesi ABD'de bir televizyon kanalına konuk olan , geleceği ile açıklamalarda bulundu.

Amerikan () ve olimpiyatlarda şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine Kevin Durant, "Kariyerimde her şeyi çok erken başardım. Şimdi daha fazlasını yapabilir miyim diye bakıyorum." dedi.

Avrupa Ligi'ni takip ettiğini belirten Durant, "Dünyadaki en iyi ikinci lig, oyunları çok eğlenceli. Son yılımda gerçekten 'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu." şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların üzerine İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından "Durant" yazılı bir Barcelona forması paylaşılarak, "Selam Durant, çılgın rüyalarının gerçekleşme ihtimaline karşı işte Barcelona forman." ifadesi kullanıldı.

  1. 29.10.2019
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