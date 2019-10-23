NBA'in en çok kazananı yine LeBron James - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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'in en çok kazananı yine

NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan oyuncularına yer verildi. İşte en çok kazanan isim.

Amerikan 'nin () en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle 'ın yıldızı oldu.

LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.

Sıralamada Golden State Warriors'tan 85,2 milyon, 'ten 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon

3. Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon

4. (): 56,5 milyon

5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon

6. (Brooklyn Nets): 51,7 milyon

7. Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon

8. Chris Paul (): 46,5 milyon

9. Giannis Antetokounmpo (): 45,8 milyon

10. Damian Lillard (): 43,8 milyon

  1. 23.10.2019
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