Lebron'dan 'Taco' daveti

Kral, her salı ailesiyle yaptığı "Taco Tuesday" etkinliğine Anthony Davis'i de davet etti. LeBron'un evinde düzenlenen gecede taco yiyen ikili, eğlenceli anları paylaştı.



WADE BALDWİN OLYMPİAKOS'TA

Olympıakos, Amerikalı guard Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlk kez Avrupa'da oynayacak olan Baldwin, 2016 NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies tarafından 17. sıradan seçilmiş ve Yeni Dünya'da Grizzlies'in yanı sıra Portland Trail Blazers'ta da forma giymişti.