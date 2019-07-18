Lebron'dan 'Taco' daveti
NBA'de yeni sezonda Lakers forması giyecek olan LeBron James ile Anthony Davis'in aralarından su sızmıyor. Şu sıralar Space Jam 2 filminin çekimlerinde olan iki yıldız, bunun dışında da beraber vakit geçiriyor.
Kral, her salı ailesiyle yaptığı "Taco Tuesday" etkinliğine Anthony Davis'i de davet etti. LeBron'un evinde düzenlenen gecede taco yiyen ikili, eğlenceli anları paylaştı.
WADE BALDWİN OLYMPİAKOS'TA
Olympıakos, Amerikalı guard Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlk kez Avrupa'da oynayacak olan Baldwin, 2016 NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies tarafından 17. sıradan seçilmiş ve Yeni Dünya'da Grizzlies'in yanı sıra Portland Trail Blazers'ta da forma giymişti.
- 18.7.2019
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
-
Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Lebron'dan 'Taco' daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.