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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Lebron'dan 'Taco' daveti

Lebron'dan 'Taco' daveti

'de yeni sezonda Lakers forması giyecek olan LeBron James ile 'in aralarından su sızmıyor. Şu sıralar Space Jam 2 filminin çekimlerinde olan iki yıldız, bunun dışında da beraber vakit geçiriyor.

Kral, her salı ailesiyle yaptığı "Taco Tuesday" etkinliğine 'i de davet etti. LeBron'un evinde düzenlenen gecede taco yiyen ikili, eğlenceli anları paylaştı.

WADE BALDWİN OLYMPİAKOS'TA
Olympıakos, Amerikalı guard Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlk kez Avrupa'da oynayacak olan Baldwin, 2016 Draftı'nda tarafından 17. sıradan seçilmiş ve 'da Grizzlies'in yanı sıra 'ta da forma giymişti.

  1. 18.7.2019
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