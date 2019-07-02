NBA'de 8 saatte 3.2 milyar dolar! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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'de 8 saatte 3.2 milyar dolar!

NBA'de 8 saatte 3.2 milyar dolar!

; Durant, Irving ve Deandre Jordan’ı toplam 345 milyon dolara renklerine bağladı. Açıklanan anlaşmaların toplamı 3.2 milyar dolara ulaşırken, en yüksek parayı alan isim 5 yıl için 196 milyon dolara imza atan Lillard oldu.

Amerikan 'nde (), sözleşmeleri biten oyuncuların yeni sezonda oynayacakları takımları açıkladığı dönemi, görülmemiş bir hareketliliğe sahne olurken, ilk 8 saatte toplam 3.2 milyar dolarlık imza atıldı. Golden State Warriors'ta iki şampiyonluk yaşayan , 4 yıl için 164 milyon dolar karşılığında 'e transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl oynamayacak olan Durant'le birlikte, ligin en iyi oyuncularından (4 yıl için 141 milyon dolar) ve DeAndre Jordan da (4 yıl için 40 milyon dolar) Nets'e geçti. Nets, bu transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayları arasına girdi.



BOJAN'A 73 MiLYON DOLAR

Durant'i Nets'e kaptıran Warriors, D'Angelo Russell'ı 4 yıllığına 117 milyon dolar karşılığında renklerine bağladı. Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic, 'dan 4 yıl için 73 milyon dolar alacağını duyurdu. Dün açıklanan imzalarda en yüksek rakamı, 5 yıllığına 196 milyon dolara 'ta kalan Damian Lillard aldı.

  1. 02.07.2019
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