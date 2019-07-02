NBA'de 8 saatte 3.2 milyar dolar!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), sözleşmeleri biten oyuncuların yeni sezonda oynayacakları takımları açıkladığı transfer dönemi, görülmemiş bir hareketliliğe sahne olurken, ilk 8 saatte toplam 3.2 milyar dolarlık imza atıldı. Golden State Warriors'ta iki şampiyonluk yaşayan Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolar karşılığında Brooklyn Nets'e transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl oynamayacak olan Durant'le birlikte, ligin en iyi oyuncularından Kyrie Irving (4 yıl için 141 milyon dolar) ve DeAndre Jordan da (4 yıl için 40 milyon dolar) Nets'e geçti. Nets, bu transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayları arasına girdi.





BOJAN'A 73 MiLYON DOLAR

Durant'i Nets'e kaptıran Warriors, D'Angelo Russell'ı 4 yıllığına 117 milyon dolar karşılığında renklerine bağladı. Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic, Utah Jazz'dan 4 yıl için 73 milyon dolar alacağını duyurdu. Dün açıklanan imzalarda en yüksek rakamı, 5 yıllığına 196 milyon dolara Portland Trail Blazers'ta kalan Damian Lillard aldı.