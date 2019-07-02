NBA'de 8 saatte 3.2 milyar dolar!
Brooklyn Nets; Durant, Irving ve Deandre Jordan’ı toplam 345 milyon dolara renklerine bağladı. Açıklanan anlaşmaların toplamı 3.2 milyar dolara ulaşırken, en yüksek parayı alan isim 5 yıl için 196 milyon dolara imza atan Lillard oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), sözleşmeleri biten oyuncuların yeni sezonda oynayacakları takımları açıkladığı transfer dönemi, görülmemiş bir hareketliliğe sahne olurken, ilk 8 saatte toplam 3.2 milyar dolarlık imza atıldı. Golden State Warriors'ta iki şampiyonluk yaşayan Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolar karşılığında Brooklyn Nets'e transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl oynamayacak olan Durant'le birlikte, ligin en iyi oyuncularından Kyrie Irving (4 yıl için 141 milyon dolar) ve DeAndre Jordan da (4 yıl için 40 milyon dolar) Nets'e geçti. Nets, bu transferlerle şampiyonluğun en güçlü adayları arasına girdi.
BOJAN'A 73 MiLYON DOLAR
Durant'i Nets'e kaptıran Warriors, D'Angelo Russell'ı 4 yıllığına 117 milyon dolar karşılığında renklerine bağladı. Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic, Utah Jazz'dan 4 yıl için 73 milyon dolar alacağını duyurdu. Dün açıklanan imzalarda en yüksek rakamı, 5 yıllığına 196 milyon dolara Portland Trail Blazers'ta kalan Damian Lillard aldı.
- 02.07.2019
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mustafaerdem Yaşı büyük futbolcular Trabzonspora fayda sağlamayacaktır. Marcus Berg'e gerek yok, pişman olmayalım.
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