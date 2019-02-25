New York Knicks 18 maç sonra evinde kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 130-118 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Ligin 2. en düşük galibiyet yüzdesine sahip New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 130-118 yenerek sahasındaki 18 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Damyean Dotson 27 sayıyla Knicks'in en skoreri oldu. Dennis Smith 19 sayı, 13 asist, 6 ribaunt, Kevin Knox 19 sayı, 10 ribaunt, Mitchell Robinson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
Spurs'te DeMar DeRozan 32 sayı, 9 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 18 sayıyla oynadı.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Orlando Magic: 98-113
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 123-96
New York Knicks-San Antonio Spurs: 130-118
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
New York Knicks 18 maç sonra evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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