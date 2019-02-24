Ersan'dan 13 sayı 7 ribaunt – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Ersan'dan 13 sayı 7 ribaunt

Ersan'dan 13 sayı 7 ribaunt

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 140-128 kazandıkları karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.

12 maçla devam edildi. Lig lideri , sahasında 'u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Bucks'ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

Timberwolves'ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.

CEDİ 11 SAYI ATTI, CAVALİERS KAZANDI

Milli basketbolcu , takımı 'ın 'i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Ev sahibi Cavaliers'ta 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley'nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115

Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119

Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116

Thunder-Sacramento Kings: 116-119

Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109

  1. 24.02.2019
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