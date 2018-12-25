Houston Rockets Austin Rivers'ı renklerine bağladı
25 Aralık 2018, Salı
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Austin Rivers'ı renklerine bağladı

Houston Rockets Austin Rivers'ı renklerine bağladı

ekibi , serbest oyuncu statüsündeki skorer basketbolcu Rivers ile anlaşma sağladı.

Amerikan 'nde () , skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı.

Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li Rivers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra 'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon 'ta forma giydi.

Geçen sezon Clippers'ta maç başına 15,1 sayı, 4 asist, 2,4 ribaunt, 1,2 top çalmayla kariyerinin en iyi yılını geçiren Rivers, NBA kariyerinde ise normal sezonlarda çıktığı 437 karşılaşmada 9,3 sayı, 2,4 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

  1. 25.12.2018 10:11
  2. Güncelleme: 25.12.2018 10:37
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