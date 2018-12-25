Houston Rockets Austin Rivers'ı renklerine bağladı
NBA ekibi Houston Rockets, serbest oyuncu statüsündeki skorer basketbolcu Rivers ile anlaşma sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı.
Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki ABD'li Rivers ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de New Orleans Pelicans tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra Los Angeles Clippers'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon Washington Wizards'ta forma giydi.
Geçen sezon Clippers'ta maç başına 15,1 sayı, 4 asist, 2,4 ribaunt, 1,2 top çalmayla kariyerinin en iyi yılını geçiren Rivers, NBA kariyerinde ise normal sezonlarda çıktığı 437 karşılaşmada 9,3 sayı, 2,4 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 25.12.2018 10:11
- Güncelleme: 25.12.2018 10:37
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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Potuk yetişecek
Toplam 1
Yorum
doğruluk potuk yetişse ne olur yetişmese ne oluur..
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