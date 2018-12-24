Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi
NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls'a 112-92 yenildi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112-92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Art arda 3. olmak üzere sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı attı.
Bulls'ta Lauri Markkanen 31, Kris Dunn 17 sayıyla takımının bu sezonki 9. galibiyetinde ön plana çıktı.
CURRY VE DURANT İKİLİSİNDEN 77 SAYI
Son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 129-127 mağlup etti.
Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı.
Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers'ta Tobias Harris 32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9 asistlik performans ortaya koydu.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98
Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112
Orlando Magic-Miami Heat: 91-115
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107
- 24.12.2018 10:01
- Güncelleme: 24.12.2018 10:19
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eray şenol hocadan iyisi gelemez o yüzden kalmalı doğru dürüst takım kurun verin eline suç yönetimin eksik kadroyla buraya iyi gelindi harcamayın
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eda q7 medel atiba dışında tüm yabancılar yollanmalı yerlerine daha genç yıldız ve ya adayı katkı sağlayan oyuncular alınmalı önce transfer sonr
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Asıl dert golcü eksikliği
Toplam 1
Yorum
ŞEVKET TAKIM ÇUVALLA GOL YİYOR EKSİK GÖLCÜ İMİŞ YUH YANİ
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