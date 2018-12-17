Furkanlı 76ers Cedili Cavaliers karşısında galip
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Furkanlı 76ers Cedili Cavaliers karşısında galip

Furkanlı 76ers Cedili Cavaliers karşısında galip

Amerikan 'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 128-105 yendi.

'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu 'ı 128-105 mağlup etti.

76ers'ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler taşıdı. ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson ile beraber Cavaliers'ın en skoreri oldu.

SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks: 110-99

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 96-102

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 95-86

  1. 17.12.2018 10:08
  2. Güncelleme: 17.12.2018 10:31
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