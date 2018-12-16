Lakers'ta James ve Ball'dan çifte "triple double"
16 Aralık 2018, Pazar
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Lakers'ta James ve Ball'dan çifte "triple double"

Lakers'ta James ve Ball'dan çifte "triple double"

'ta forma giyen James ve Ball, 'e karşı üç istatistikte çift haneye ulaşarak 2007'den beri bir maçında "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldu

Amerikan 'nde () 'i 128-100 yenen 'ın oyuncuları ve , "triple double"a imza attı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets deplasmanından 128-100 galip ayrıldı. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Lonzo Ball da 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle üç istatistikte çift haneye ulaştı.

James ve Ball böylece 2007'de Nets formasıyla bunu başaran Jason Kidd ve Vince Carter'tan bu yana bir NBA maçında "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldu. James ile Ball, aynı maçta "triple double" yapan 8. takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Hornets cephesinde Malik Monk 19, Miles Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Orlando Magic-Utah Jazz: 96-89

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 100-128

Detroit Pistons-Boston Celtics: 113-104

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 97-105

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 93-98

Thunder-Los Angeles Clippers: 110-104

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 107-99

  1. 16.12.2018 11:19
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