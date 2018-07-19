Marc Gasol hayat kurtardı!
NBA yıldızı Marc Gasol kaçak göçmen olarak Akdeniz’i geçmeye çalışan bir kadının hayatını kurtardı
Memphis Grizzlies'in pivotu Marc Gasol sivil toplum kuruluşu Proactiv Open Arms'ın düzenlediği bir kurtarma operasyonunda Akdeniz'de boğulma tehlikesi geçiren Kamerunlu bir kadının hayatını kurtardı.
Gasol yaşadığı bu duygusal olayın ardından attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı; "Hüzün, öfke ve bolca çaresizlik. İnsanların denizin ortasında terk edilmesi inanılır gibi değil. Bugünlerde Open Arms'da bana takım arkadaşı olanlara derin bir hayranlık duyuyorum."
İspanyol gazetesi El Pais'nin haberine göre Astral bir teknenin kalıntılarını buldu. Libyalı bir sahil güvenlik aracının hışmına uğradığı düşünülen teknenin kalıntılarıyla beraber bir kadınla çocuğun cesetlerini bulan ekip bir de hayatta kalan kadını suların içinde buldu.
Gazeteye konuşan Gasol kaçak göçmen gemisinin yok edilmesinin ardından en azından üç kişinin arkada kaldığını öğrenerek bölgeye gittiklerini söyledi.
Gasol göçmenlere yardımcı olmak için gönüllü olmaya belli bir olay neticesinde karar vermediğini de belirtti:
"Belli bir sebebi yok. 2015'te Türkiye kıyılarında can veren küçük çocuğu görmek beni çok öfkelendirdi (Aylan Kürdi), aynı zamanda bu durum için payıma düşeni yapmam gerektiğini düşündüm. Sonra Oscar Camps ve Open Arms'la tanıştım. Dünya çapında pek çok çocuğun bu tür şeyler yaşadığını anlamamı sağladılar. Bunun NBA kariyerime ilişkin taşıdığı riskin bir önemi yok. Bunun en güzel örneği de burada gönüllü olarak çalışan insanlar."
- 19.7.2018 11:26
- Güncelleme: 19.7.2018 12:02
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İade ettiler
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Nasil bir acemilerlen calisildigi ortaya cikdi o zamanlar ucaklar inecek diyen acemi yoneticilerin ilk deyil insanlah bir daha olmaz.
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 1
Yorum
hımmm daha volkanı tanımamış..aykuta sorsun o anlatırdı.onun ipiyle kuyuya inilmez.
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Vida'nın menajeri konuştu!
Toplam 3
Yorum
boş laf renklilerin derdi vida olmuş onlarda haklı böyle üst düzey stoper kimde var ki ama şunu söyliyim pepe vida bu sene duvar olacak duvar ;)
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