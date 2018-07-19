NBA yıldızı Marc Gasol Akdeniz’i geçmeye çalışan bir göçmenin hayatını kurtardı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    hayat kurtardı!

    Marc Gasol hayat kurtardı!

    yıldızı olarak ’i geçmeye çalışan bir kadının hayatını kurtardı

    Memphis Grizzlies'in pivotu sivil toplum kuruluşu Proactiv 'ın düzenlediği bir kurtarma operasyonunda 'de boğulma tehlikesi geçiren Kamerunlu bir kadının hayatını kurtardı.

    Gasol yaşadığı bu duygusal olayın ardından attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı; "Hüzün, öfke ve bolca çaresizlik. İnsanların denizin ortasında terk edilmesi inanılır gibi değil. Bugünlerde Open Arms'da bana takım arkadaşı olanlara derin bir hayranlık duyuyorum."

    İspanyol gazetesi El Pais'nin haberine göre Astral bir teknenin kalıntılarını buldu. Libyalı bir sahil güvenlik aracının hışmına uğradığı düşünülen teknenin kalıntılarıyla beraber bir kadınla çocuğun cesetlerini bulan ekip bir de hayatta kalan kadını suların içinde buldu.

    Gazeteye konuşan Gasol gemisinin yok edilmesinin ardından en azından üç kişinin arkada kaldığını öğrenerek bölgeye gittiklerini söyledi.

    Gasol göçmenlere yardımcı olmak için gönüllü olmaya belli bir olay neticesinde karar vermediğini de belirtti:

    "Belli bir sebebi yok. 2015'te kıyılarında can veren küçük çocuğu görmek beni çok öfkelendirdi (Aylan Kürdi), aynı zamanda bu durum için payıma düşeni yapmam gerektiğini düşündüm. Sonra Oscar Camps ve Open Arms'la tanıştım. Dünya çapında pek çok çocuğun bu tür şeyler yaşadığını anlamamı sağladılar. Bunun kariyerime ilişkin taşıdığı riskin bir önemi yok. Bunun en güzel örneği de burada gönüllü olarak çalışan insanlar."

    Marc Gasol mülteci kadının hayatını kurtardı

    1. 19.7.2018 11:26
    2. Güncelleme: 19.7.2018 12:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marc Gasol hayat kurtardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN