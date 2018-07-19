Memphis Grizzlies'in pivotu Marc Gasol sivil toplum kuruluşu Proactiv Open Arms'ın düzenlediği bir kurtarma operasyonunda Akdeniz'de boğulma tehlikesi geçiren Kamerunlu bir kadının hayatını kurtardı.

Gasol yaşadığı bu duygusal olayın ardından attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı; "Hüzün, öfke ve bolca çaresizlik. İnsanların denizin ortasında terk edilmesi inanılır gibi değil. Bugünlerde Open Arms'da bana takım arkadaşı olanlara derin bir hayranlık duyuyorum."

İspanyol gazetesi El Pais'nin haberine göre Astral bir teknenin kalıntılarını buldu. Libyalı bir sahil güvenlik aracının hışmına uğradığı düşünülen teknenin kalıntılarıyla beraber bir kadınla çocuğun cesetlerini bulan ekip bir de hayatta kalan kadını suların içinde buldu.

Gazeteye konuşan Gasol kaçak göçmen gemisinin yok edilmesinin ardından en azından üç kişinin arkada kaldığını öğrenerek bölgeye gittiklerini söyledi.

Gasol göçmenlere yardımcı olmak için gönüllü olmaya belli bir olay neticesinde karar vermediğini de belirtti:

"Belli bir sebebi yok. 2015'te Türkiye kıyılarında can veren küçük çocuğu görmek beni çok öfkelendirdi (Aylan Kürdi), aynı zamanda bu durum için payıma düşeni yapmam gerektiğini düşündüm. Sonra Oscar Camps ve Open Arms'la tanıştım. Dünya çapında pek çok çocuğun bu tür şeyler yaşadığını anlamamı sağladılar. Bunun NBA kariyerime ilişkin taşıdığı riskin bir önemi yok. Bunun en güzel örneği de burada gönüllü olarak çalışan insanlar."