Celtics'in yıldızı Irving sezonu kapattı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Celtics'in yıldızı Irving sezonu kapattı

    Celtics'in yıldızı Irving sezonu kapattı

    NBA ekiplerinden 'in yıldız basketbolcusu Irving, sol dizindeki sakatlığı nedeniyle 4-5 ay parkelerden uzak kalacak

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden forması giyen , sol dizindeki sakatlığı nedeniyle 4-5 ay parkelere çıkamayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcunun sol diz kapağında 2015 NBA Finalleri'nden beri bulunan vidaların çıkarılacağı ve tam olarak iyileşme sürecinin ise 4-5 ay süreceği belirtildi.

    Irving, sezon başında Cleveland Cavaliers takımından Boston Celtics'e transfer olmuştu. Sezon boyunca Celtics'te 60 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu, 24,4 sayı, 5,1 asist ve 3,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:28
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