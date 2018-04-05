Celtics'in yıldızı Irving sezonu kapattı
NBA ekiplerinden Boston Celtics'in yıldız basketbolcusu Irving, sol dizindeki sakatlığı nedeniyle 4-5 ay parkelerden uzak kalacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics forması giyen Kyrie Irving, sol dizindeki sakatlığı nedeniyle 4-5 ay parkelere çıkamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcunun sol diz kapağında 2015 NBA Finalleri'nden beri bulunan vidaların çıkarılacağı ve tam olarak iyileşme sürecinin ise 4-5 ay süreceği belirtildi.
Irving, sezon başında Cleveland Cavaliers takımından Boston Celtics'e transfer olmuştu. Sezon boyunca Celtics'te 60 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu, 24,4 sayı, 5,1 asist ve 3,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:28
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
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