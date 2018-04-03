Ersan’dan 16 sayı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Ersan’dan 16 sayı

    Ersan’dan 16 sayı
    NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Hornets'i 119-102 yendiği maçta öne çıktı. Milli basketbolcu, 26 dakika süre aldığı karşılaşmada 16 sayı ve 3 ribauntla oynadı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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