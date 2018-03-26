ABD'de dörtlü final takımları belli oldu

NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından 68 üniversite takımının katılımıyla mart ayında başlayan ve "March Madness" (Mart Çılgınlığı) olarak bilinen ulusal basketbol turnuvasında sona yaklaşıldı.

Bu sene rakiplerini eleyerek dörtlü finalde mücadele etmeye hak kazanan Loyola-Chicago Ramblers, Michigan Wolverines, Villanova Wildcats ve Kansas Jayhawks takımları, 1 ve 3 Nisan tarihlerinde Teksas'ın San Antonio kentindeki Alamodome Stadı'nda boy gösterecek.

LOYOLA-CHİCAGO, OTORİTELERİ ŞAŞIRTTI

Bu sezon 32 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan ve çoğu basketbol otoritesi tarafından NCAA turnuvasına erken veda etmesi beklenen Loyola-Chicago, performansıyla otoriteleri şaşırttı.

1963'ten bu yana ilk defa dörtlü finale ulaşan Loyola-Chicago, söz konusu senede ulusal şampiyon olurken, bu yıl ise bu başarısını tekrarlamak istiyor.

Loyola-Chicago'nun 1 Nisan Pazar günü TSİ 01.10'da yarı finalde karşılaşacağı ve bu sezon 32 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Michigan ise 1989'daki NCAA şampiyonluğunun ardından tekrar bunu başarmak için ter dökecek.

2013 yılında finale çıkan ancak kaybeden Michigan, 1992 ve 1993 yıllarında da finalde mağlup olmuş ancak bu dönemde bazı oyuncuların para alarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu başarılar NCAA tarafından geri alınmıştı.

2016 ŞAMPİYONU YİNE DÖRTLÜ FİNALDE

Bu sezon 34 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Villanova ise dörtlü finalin en güçlü takımı olarak öne çıkarken, 2016 yılındaki NCAA şampiyonluğunu tekrarlama amacında olacak.

Tarihinde 5'inci kez dörtlü finale ulaşan Villanova'nın 1971'de bir oyuncusunun hala okulda öğrenciyken profesyonel sözleşme imzalaması ise o sezonki başarılarının NCAA tarafından silinmesine neden olmuştu.

Villanova, 1 Nisan Pazar günü TSİ 03.50'deki yarı finalde, bu sezon 31 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Kansas ile karşılaşacak.

Basketbolu icat eden Kanadalı Dr. James Naismith'in 1898-1907 yıllarında başantrenörlüğünü yaptığı Kansas, toplam 15 kez dörtlü finalde mücadele ederken, tarihindeki 4'üncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Yarı finali kazanan takımlar, 3 Nisan Salı günü TSİ 04.20'de başlayacak finalde şampiyonluk için ter dökecek.



