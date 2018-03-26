Warriors kan kaybediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup etti.
Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin mimarları oldu.
Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.
Pacers play-off'ları garantiledi
Ağırladığı Miami Heat'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers; Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers'tan sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.
Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic taşıdı.
Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Cavaliers'tan arka arkaya 5. galibiyet
Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 121-114 yenerek peş peşe 5. maçını kazandı.
Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Kevin Love da 20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.
Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Sonuçlar
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-121
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 106-103
Indiana Pacers-Miami Heat: 113-107 (uzatmada)
Sacramento Kings-Boston Celtics: 93-104
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 106-117
Washington Wizards-New York Knicks: 97-101
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-108
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 118-99
Golden State Warriors-Utah Jazz: 91-110
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:46
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G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!
Toplam 8
Yorum
olmamış inşallah bu değildir formalar Bu tip formamız var saten daha niye bundan yapılıyor taraftardan gelen modeller var çubuklu sarı kırmızı olarak bu renk nedir...
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Metehan radara girdi
Toplam 3
Yorum
Meth ironimi ciddimi anlıyamadım.naptı türkiye kupasındamı yarı finale geldi :)
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"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 4
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Yıldırım Bey,FB için çalıştınız inkar eden yok ama başka takımlara laf atılarak Başkanlık kazanılmaz artık Ali Koç Bey Başkan olmalı
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