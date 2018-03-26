Warriors kan kaybediyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Warriors kan kaybediyor

    Warriors kan kaybediyor

    Amerikan 'nde (NBA) 'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren , sakatlıkları süren , , Klay Thompson ve Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup etti.

    Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin mimarları oldu.

    Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.

    Pacers play-off'ları garantiledi
    Ağırladığı 'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers; Toronto Raptors, , ve Philadelphia 76ers'tan sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.

    Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı, 8 ribauntla mücadele eden taşıdı.

    Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    Cavaliers'tan arka arkaya 5. galibiyet
    Cleveland Cavaliers, deplasmanda 'i 121-114 yenerek peş peşe 5. maçını kazandı.

    Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, da 20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.

    Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

    Sonuçlar
    Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-121

    Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 106-103

    Indiana Pacers-Miami Heat: 113-107 (uzatmada)

    Sacramento Kings-Boston Celtics: 93-104

    Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 106-117

    Washington Wizards-New York Knicks: 97-101

    Thunder-Portland Trail Blazers: 105-108

    Houston Rockets-Atlanta Hawks: 118-99

    Golden State Warriors-Utah Jazz: 91-110

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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