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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cavaliers toparlanıyor

    Cavaliers toparlanıyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Thunder'ı 120-112 yenen , üst üste 4. galibiyetini aldı.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk favorileri arasındaki , deplasmanda oynadığı Thunder mücadelesini 120-112 kazandı.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. , ilk 5'te başlayıp 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.

    Geçen hafta Cavaliers kadrosuna katılan isimlerden Larry Nance 13 sayı, 9 ribaunt, Jordan Clarkson ve Rodney Hood 14'er sayıyla oynadı.

    Thunder'da 'un 25 sayı, 6 asist, 'nin 24 sayı, 7 ribaunt, 'un 21 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Steven Adams'ın 22 sayı, 17 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    ERSAN'DAN 15 SAYI, 7 RİBAUNT
    , takımı 'ın deplasmanda 'a 97-92 yenildiği maçı, 15 sayı ve 7 ribauntla bitirdi.

    Son 10 karşılaşmasının 8'ini kazanan Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 15 ribaunt üretti.

    ROCKETS VE RAPTORS SERİLERİNİ SÜRDÜRDÜ
    , konuk olduğu 'u 126-108 mağlup ederek galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.

    Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ın all-star gardı James Harden, 34 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynadı. 21 sayı atan Ryan Anderson, 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 13 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Chris Paul galibiyette önemli rol oynadı.

    Doğu Konferansı lideri da sahasında 'i 115-112 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti.

    6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 27 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 22 sayı, 8 asistle oynayan Kyle Lowry öne çıktı.

    NBA'e 12 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Toronto Raptors-Miami Heat: 115-112

    Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 97-92

    Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 108-126

    Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-120

    Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 109-114

    Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 117-109

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:45
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