Mike James, Panathinaikos'a döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımı New Orleans Pelicans'tan ayrılan James ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Panathinaikos'ta 2016-2017 sezonunda görev alan skorer oyun kurucu, daha sonra NBA'de Phoenix Suns ve New Orleans Pelicans formaları giymişti.

Suns'ta çıktığı 32 maçta 10,4 sayı ve 3,8 asist ortalamaları yakalayan James, Pelicans'ta sadece 4 karşılaşmada görev yaptıktan sonra serbest bırakılmıştı.