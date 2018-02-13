FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk temsilcisinin yer aldığı play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın yer alacağı turun kura çekimi yarın İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada bitiren ekipler, 4. durumdaki takımlarla, ikinciler ise üçüncülerle eşleşecek. Aynı grupta yer alan ekipler bu turda birbirlerine rakip olamayacak.
Eşleşmelerde gruplarında 1. ve 2. sırada yer alan takımlar, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri de belli olacak.
Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 6-7 Mart'ta, rövanşlar ise 13-14 Mart'ta yapılacak.
D Grubu'nu lider tamamlayan Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan'ın olası rakipleri arasında UCAM Murcia (İspanya), Neptunas (Litvanya) ve medi Bayreuth (Almanya) yer alıyor.
A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka; PAOK (Yunanistan), AEK (Yunanistan) veya Nanterre 92'den (Fransa) birisiyle eşleşecek.
C Grubu'nu ikinci bitiren Banvit'in olası rakipleri arasında ise PAOK, Nanterre 92 ve EWE Baskets (Almanya) bulunuyor.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:04
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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